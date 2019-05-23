МЧС предупреждает: в Ярославской области будут заморозки

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-23T17:06:56+03:00

Будьте осторожны и одевайтесь теплее Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Ярославский ЦГМС обещает заморозки. 24 мая в утренние и ночные часы в области ожидаются заморозки до -2, 0 градусов.

В связи с этим могут погибнуть сельскохозяйственные культуры и увеличиться число пожаров в жилищах, больницах и школах.

– Это связано с нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и неисправностью электрооборудования, – прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Будьте осторожны и одевайтесь теплее.

Днем погода в городе будет хорошая, но ожидаются майские грозы и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU