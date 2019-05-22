В Ярославской области автобус со школьниками насмерть сбил мужчину
Пешеход вышел на неосвещенную проезжую часть
Мужчина скончался по дороге в больницуФото: УМВД по Ярославской области
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Во вторник, 21 мая, около 22 часов в Ростовском районе произошло смертельное ДТП: на трассе М-8 автобус на полном ходу сбил пешехода.
48-летний водитель «Неоплана» вез школьников в Ярославль, когда на дорогу на неосвещенном участке вышел мужчина.
- Пешеход от полученных травм скончался при доставлении больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личность погибшего мужчины и все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU