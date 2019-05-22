В Ярославской области автобус со школьниками насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-22T10:23:12+03:00

Мужчина скончался по дороге в больницу Фото: УМВД по Ярославской области

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Во вторник, 21 мая, около 22 часов в Ростовском районе произошло смертельное ДТП: на трассе М-8 автобус на полном ходу сбил пешехода.

48-летний водитель «Неоплана» вез школьников в Ярославль, когда на дорогу на неосвещенном участке вышел мужчина.

- Пешеход от полученных травм скончался при доставлении больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личность погибшего мужчины и все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU