2019-05-22T10:23:12+03:00
Происшествия

В Ярославской области автобус со школьниками насмерть сбил мужчину

Пешеход вышел на неосвещенную проезжую часть
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Мужчина скончался по дороге в больницуМужчина скончался по дороге в больницуФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 мая, около 22 часов в Ростовском районе произошло смертельное ДТП: на трассе М-8 автобус на полном ходу сбил пешехода.

48-летний водитель «Неоплана» вез школьников в Ярославль, когда на дорогу на неосвещенном участке вышел мужчина.

- Пешеход от полученных травм скончался при доставлении больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личность погибшего мужчины и все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле хотят сократить количество транспорта, заезжающего в Промышленный микрорайон
Места для выгула собак в Ярославле: утвержденный перечень
«Хлам на дорогах»: мэр Владимир Волков раскритиковал внешний вид общественного транспорта города
За нарушение расписания власти Ярославля хотят расторгать договоры с транспортниками
В Ярославле прохожие задержали врезавшегося в столб пьяного водителя
В Ярославле владельцам маршруток не разрешили предоставлять льготы пассажирам
В Угличе на пьяную мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело
В Ярославле поймали пьяного водителя, для которого езда в нетрезвом виде – не случайность, а закономерность
Ярославцы смогут бесплатно звонить с таксофонов по всей России
В Рыбинске появилась еще одна современная остановка
Пожарные и скорая на улице Кирова: в самом центре Ярославле загорелось здание
Ярославну, которая украла из магазина духи, приговорили к году колонии
На центральных улицах Ярославля в День города запретят продавать алкоголь
Ярославца, уклонявшегося от выплаты алиментов, арестовали на десять суток
Купили игорный стол и фишки: в Ярославле двое мужчин организовали казино
На окружной дороге в Ярославле столкнулись три грузовика
Ярославцы смогут увидеть два концерта Дягилевского фестиваля
В Ярославле 50-летнего извращенца отправят в психиатрическую лечебницу
За пойманную в период нереста щуку ярославцы заплатят штраф в 1900 рублей
«Ростелеком» предложил умные кассы
В Ярославле осудили мужчину, который украл в автосалоне ноутбук сотрудника