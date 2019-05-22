В Ярославле поймали пьяного водителя, для которого езда в нетрезвом виде – не случайность, а закономерность

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-22T07:36:28+03:00

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В Ленинском районе инспекторы ДПС ГИБДД остановили машину ВАЗ-2114. За рулем находился 25-летний молодой человек. Парень был пьян. Его не смущало даже то, что он уже привлекался к административной отвественности и был лишен права управления транспортным средством. Второй раз безответственного водителя решили наказать более строго и справедливо.

– В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU