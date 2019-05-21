За пойманную в период нереста щуку ярославцы заплатят штраф в 1900 рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-21T15:08:23+03:00

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В Ярославской области сотрудники департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка вместе с полицией и инспекторами Московско-Окского территориального управления Росрыболовства проверили акватории Волги, водоемы Переславского и Ростовского районов – реку Нерль, озера Неро и Вашутино, а также Угличское водохранилище.

По итогам рейда было найдено шесть сетей и сухой экран, который является запрещенным орудием лова. На озере Вашутино задержали рыбаков, которые ловили рыбу с резиновой лодки на спиннинги.

Все нарушители получили административные протоколы. Удочки и сетки у них изъяли.

В период нереста борьба с браконьерами ведется каждую неделю.

Промышленное рыболовство запрещено до 15 июня. Для рыбаков-любителей тоже существуют некоторые ограничения. Ловить рыбу на Рыбинском водохранилище нельзя с 25 апреля по 5 июня. С озера Неро рыбаки не могут уходить с уловом в период с 20 апреля по 29 мая. На Плещеевом озере рыбалка запрещена с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря.

На остальных реках и озерах можно ловить только на одну поплавочную удочку с берега. Установлено также количество крючков: не более двух. Помимо этого, запрещено движение по руслам рек, озерам и водохранилищам на маломерных моторных плавсредствах.

Штраф за одну пойманную в период нереста щуку составит 1900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU