Специалисты взяли пробы воды в реке Нора, протекающей у «Скоково»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-20T17:19:18+03:00

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Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования 20 мая взяли пробы воды в реке Нора, которая протекает недалеко от мусорного полигона «Скоково». Раньше стоки со свалки попадали в ручей, который впадал в Нору. Сейчас, по данным областного правительства, это прекращено. На объекте начала применяться система рециркуляции фильтрата.

– Это позволяет возвращать жидкость на тело полигона, что положительно отражается на пожарной безопасности, ускоряет процесс разложения отходов, а также предотвращает попадание сточных вод в окружающую среду, – рассказала заместитель генерального директора «Скоково» Юлия Елизарова.

Также в районе полигона регулярно оценивается состояние воздуха и почвы.

- На сегодняшний день концентрация ни одного из загрязняющих веществ не превышает предельно допустимую ни на полигоне, ни на границе его санитарно-защитной зоны, - добавили в правительстве.

Какими окажутся пробы воды в реке, станет известно примерно через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU