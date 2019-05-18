В ярославском кафе один посетитель убил другого

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-18T16:38:02+03:00

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Шокирующая история произошла в одном из кафе Заволжского района Ярославля. Как стало известно «Комсомольской правде - Ярославль», один из посетителей до смерти избил второго. Мужчины были знакомы, и очевидцы говорят, что пришли в заведение вместе. Но на почве выпитого алкоголя между друзьями завязался конфликт. Драка началась в самом кафе, а потом продолжилась у его дверей на улице. В итоге один из участников потасовки скончался. Произошло это еще в марте.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области пояснили, что на нападавшего было заведено уголовное дело. Расследование уже завершилось, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU