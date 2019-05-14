Вынести не только знания: в Ярославле пытались ограбить школу ночью

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-14T07:47:55+03:00

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Дерзкое ограбление произошло ночью в Ярославле. Мужчина попытался ограбить школу во Фрунзенском районе.

- Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ярославской области оперативно отреагировали на сигнал «Тревога» из средней общеобразовательной школы Фрунзенского района областного центра и задержали мужчину, который пытался вынести через запасный выход здания имущество учебного заведения, - рассказали в Росгвардии.

Чтобы поймать преступника, росгвардейцы оцепили школу и прочесали здание. Так они выяснили, что вор пролез в школу через окно. В конце концов поймали и его самого. 37-летнего мужчину передали полиции. А там уже на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU