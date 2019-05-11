2019-05-11T22:49:14+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Переславском районе погибло 4 молодых парня

Еще 3 пассажира и водитель доставлены в больницу
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 мая, в 19 часов 35 минут в Переславском районе случилась страшная авария. На 153 километре трассы «Москва-Холмогоры» столкнулись «ВАЗ-2107» и «Тойота Авенсис». Пассажиры и водитель отечественного автомобиля погибли на месте – молодые люди 1991, 1992, 1993 и 1998 годов рождения. Еще один 29-летний пассажир чудом выжил. Все они – жители Ярославской области.

36-летний водитель «Тойоты», 61-летняя женщина и 10-летняя девочка госпитализированы с травмами.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДСП ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футбол "Михалыч" вернулся, чтобы победить и со скамейки запасных
Ярославец украл у банковского работника мобильник
В Ярославле мошенники через социальные сети украли у женщины 9 тысяч рублей
В Ярославской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя
Почти ограбил: в Ярославской области хозяин гаража поймал вора и вызвал полицию
В шествии "Бессмертного полка" поучаствовало 25 тысяч ярославцев
Любите грозу в начале мая? Она идет в Ярославль
В Ярославле с берега Которосли пропал мужчина
16 мая ярославцы смогут проголосовать за проезды, которые надо отремонтировать
Жители Рыбинска в День Победы перепачкались от свежеокрашенных лавочек
По газону - и в дерево: пьяный лихач устроил ДТП во дворе Рыбинска
Смертельное ДТП произошло в Заволжском районе Ярославля
Байкер разбился в День Победы в Ярославской области
В Ярославле на сайте объявлений на продажу выставили ребенка
Фигуры высшего пилотажа в небе над Ярославлем исполняла женщина-пилот
Бессмертный полк из 25 тысяч человек прошел по Ярославлю
В Ярославле ненастоящему мальчику сломали голову
С Днем Победы! Губернатор Дмитрий Миронов поздравил ярославцев
«Сухой Суперджет 100» будет летать из Ярославля в Краснодар
В Рыбинске иномарки устроили «веселый» паровоз – есть пострадавшие
Вышла на проезжую часть: в Рыбинске женщина попала под колеса иномарки
Жуткий инцидент: в Ярославле молодая женщина толкнула бабушку – она рухнула
11 дорог в Красноперекопском районе Ярославля мэрию заставят отремонтировать через суд