В страшном ДТП в Переславском районе погибло 4 молодых парня

11 Май 22:31 2019-05-11T22:49:14+03:00

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Сегодня, 11 мая, в 19 часов 35 минут в Переславском районе случилась страшная авария. На 153 километре трассы «Москва-Холмогоры» столкнулись «ВАЗ-2107» и «Тойота Авенсис». Пассажиры и водитель отечественного автомобиля погибли на месте – молодые люди 1991, 1992, 1993 и 1998 годов рождения. Еще один 29-летний пассажир чудом выжил. Все они – жители Ярославской области.

36-летний водитель «Тойоты», 61-летняя женщина и 10-летняя девочка госпитализированы с травмами.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДСП ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU