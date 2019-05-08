2019-05-08T16:35:24+03:00
Звезды

Прокуратура проверяет деятельность Евгения Марчелли в Волковском театре

Правоохранители проверяют контракты, заключенные с 2018 года
Роман РЫЖИКОВ
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Правоохранители требуют предоставить запрашиваемые документы в срочном порядкеПравоохранители требуют предоставить запрашиваемые документы в срочном порядкеФото: Роман РЫЖИКОВ
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Ярославская прокуратура начала проверку в отношении худрука театра имени Федора Волкова Евгения Марчелли. Проводится она по инициативе областной прокуратуры. Журнал «Театр» опубликовал фотографии документа, датированного 30 апреля.

Прокуратура запрашивает у нынешнего директора Алексея Туркалова реестр контрактов и договоров, заключенных с 2018 года по настоящее время и согласования Минкульта на заключение сделок с заинтересованностью. Кроме того, правоохранители просят предоставить информацию о данных руководства и о их семьях.

Документ содержит приписку: «В связи с крайне ограниченными сроками проведения проверки, установленными прокуратурой Ярославской области, указанную информацию с приложением всех копий подтверждающих документов прошу Вас предоставить в адрес прокуратуры города нарочно в срок до 17 час. 00 мин. 08.05.2019»

ИСТОЧНИК KP.RU

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