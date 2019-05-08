2019-05-08T12:07:03+03:00
Происшествия

В Ярославской области вор-рецидивист украл из подъезда детскую коляску

Мужчину нашли и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Переславле-Залесском у местного жителя украли детскую коляску. Она стояла в подъезде по месту жительства. 29-летний мужчина обратился в полицию, чтобы сотрудники помогли найти вора. Розыск увенчался успехом. Похитителем оказался нигде не работающий судимый 39-летний житель. По факту кражи возбудили уголовное дело. Коляску вернули владельцам. Расследование продолжается.

Если вы увидели, что происходит правонарушение – немедленно звоните в полицию по телефонам 02 и 112. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов поймать преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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