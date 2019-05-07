2019-05-07T10:18:34+03:00
Происшествия

Ярославец с пистолетом ограбил почту на миллион и почти сразу потратил деньги

Мужчина успел пожить на широкую ногу до задержания
Роман РЫЖИКОВ
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Это не первое преступление против почтальонов, совершенное подозреваемымЭто не первое преступление против почтальонов, совершенное подозреваемымФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Полиция Ярославля нашла мужчину, который в октябре прошлого года напал на отделение связи. Вооруженный предметом, похожим на пистолет, мужчина ограбил почту на миллион рублей и скрылся.

После этого безработный 35-летний «миллионер» зажил на широкую ногу: снял дорогую квартиру, купил себе новые вещи, в общем, ни в чем себе не отказывал. Мужчина потратил почти все деньги, и когда его задержали, при обыске нашли только 250 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый причастен еще к двум преступлениям против почтальонов.

Уголовные дела объединили в одно производство, а мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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