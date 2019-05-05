Метеорологи объявили для Ярославля оранжевый уровень опасности

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-05T12:39:47+03:00

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Метеорологи объявили для Ярославля 5 мая оранжевый уровень опасности - предпоследний до самого высокого. На сайте Гидрометцентра России сообщается, что это связано с высокой пожароопасностью, возможностью нанесения ущерба. Впрочем после полудня уровень был понижен до желтого. При этом опасность пожаров сохраняется.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в Ярославской области резко потеплело. Температура в дневные часы должна дойти до 22 градусов. Еще жарче будет 6 и 7 мая - 26 градусов. 8 и 9 мая - 20 градусов, а в оставшиеся выходные - 22-24 градуса тепла. При этом все дни ожидается переменная облачность, непродолжительные дожди.

Между тем в МЧС по Ярославской области напомнили, что сейчас наиболее вероятными причинами пожаров могут стать пал сухой травы и сжигание мусора. Специалисты советуют сжигать мусор под контролем в строго отведенных для этих целей местах в металлическом контейнере и не ближе 50 метров от заданий с подветренной стороны и только в безветренную погоду. Обязательно иметь емкость с водой или огнетушитель, ящик с песком и инструменты (лопата, ведро). За нарушение правил пожарной безопасности нарушителям грозит штраф для физических – до 1500 рублей, для юридических лиц – до 200 тыс. рублей. Во время введения особого противопожарного режима штрафы возрастают до 4000 рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU