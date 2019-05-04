Ярославских ветеранов бесплатно сфотографируют ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-04T11:18:45+03:00

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Ярославские фотографы поддержали акцию "Чтобы помнили внуки!". Они приедут к ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы запечатлеть их. А многие готовы не просто сфотографировать ветеранов, но и послушать их истории о войне, мире и об их жизни.

- В преддверии великого праздника Дня Победы фотографы из разных городов нашей страны решили организовать благотворительную акцию "Чтобы помнили внуки!", - говорят организаторы. - Давайте вместе сообща запустим такую акцию - бесплатно будем ездить к ним домой и дарить памятные фотографии с внуками, правнуками, детьми, с орденами, с наградами - для них это будет самый лучший подарок. Для них и их родственников это БЕСЦЕННЫЙ подарок

Найти фотографов-добродетелей можно в соцсетях по хэштегу #чтобыпомниливнуки. И сделать это нужно тем самим внукам.

ИСТОЧНИК KP.RU