В Ярославле прошел первомайский митинг

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-01T13:06:00+03:00

Под звуки марша ярославцы прошли по Свободе и Трефолева через площадь Волкова Фото: Мэрия Ярославля

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Сегодня, 1 мая, в Ярославле прошел праздничный митинг. На площади Юности играла музыка, развевались флаги и летали воздушные шары. Поддержать демонстрацию вышли работники ярославских предприятий, члены профсоюзов, школьники и студенты. Все они появились на улицах под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда».

Под звуки марша ярославцы прошли по Свободе и Трефолева через площадь Волкова. Колонна завершила свое шествие на Советской площади. Там прошел праздничный митинг.

В честь Дня Весны и Труда для горожан организовали праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU