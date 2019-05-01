В Ярославле прошел первомайский митинг
Он завершился концертом на Советской площади
Под звуки марша ярославцы прошли по Свободе и Трефолева через площадь ВолковаФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 1 мая, в Ярославле прошел праздничный митинг. На площади Юности играла музыка, развевались флаги и летали воздушные шары. Поддержать демонстрацию вышли работники ярославских предприятий, члены профсоюзов, школьники и студенты. Все они появились на улицах под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда».
Под звуки марша ярославцы прошли по Свободе и Трефолева через площадь Волкова. Колонна завершила свое шествие на Советской площади. Там прошел праздничный митинг.
В честь Дня Весны и Труда для горожан организовали праздничный концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU