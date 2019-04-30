В Рыбинске вновь запускают речной пассажирский транспорт

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-30T16:55:01+03:00

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В Рыбинске начинает свою работу речной пассажирский транспорт. С 1 мая от Переборов до Юршинского острова будет курсировать cудно в восемь часов утра и 19 часов вечера. Кроме того, по средам, субботам и воскресеньям предусмотрен дополнительный рейс в 16 часов.

- С 9 мая откроется сообщение Рыбинск - Печное - Колхозник. Теплоход «Московский-7» будет курсировать каждый день кроме вторника и четверга, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска. - До Колхозника можно будет добраться дважды в неделю в субботу в восемь утра, в воскресенье в пять часов вечера.

Совсем скоро до Ярославля можно будет доехать на «Метеоре». Ежедневно он будет отправляться из Рыбинска в 10 часов 20 минут. В Брейтово можно добраться на нем в 16 часов 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU