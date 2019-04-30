2019-04-30T10:49:35+03:00
Общество

В Ярославле лоси нарушают правила дорожного движения

Речь не о тех, кого обычно называют «оленями», а о настоящем сохатом
Роман РЫЖИКОВ
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Сохатый чуть не устроил аварию на Промышленном шоссеСохатый чуть не устроил аварию на Промышленном шоссеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Ярославле на Промышленном шоссе водители стали свидетелями грубого нарушения правил дорожного движения. Бегом, в неположенном месте, не глядя по сторонам, прямо перед носом мчащихся по своим делам машин на проезжую часть выскочил лось.

Если бы сохатый в этот момент сдавал на права, его бы точно завалили – слишком много помех животное создало остальным водителям. Словом, повел себя участник движения как форменный олень. Подрезав всех, лось выскочил на тротуар (вернее, это больше похоже на тропинку) и продолжил движение наперегонки с попутными машинами.

Надеемся, лихача дождались дома...

Лось в Ярославле на Промышленном шоссе.Видео: Первый ярославский автопортал / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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