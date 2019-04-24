В Ярославле произошли изменения во взимании платы за прием жилищно-коммунальных платежей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-24T15:31:51+03:00

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В Ярославле произошли изменения во взимании платы за сбор и прием жилищно-коммунальных платежей. Как пояснили власти, с жителей этот платеж брали в размере 1 рубль 10 копеек с квадратного метра. Эта строка включались в состав платы за содержание жилого помещения.

Теперь, по постановлению мэрии от 17 апреля, которое задним числом начало действовать со 2 февраля этого года, сумма за услуги будет разведена по разным строкам. За сбор и прием платежей за жилищные услуги эта плата будет составлять 26 копеек с квадратного метра и включаться в строку «Плата за управление». Расходы по сбору и приему платежей с населения за коммунальные услуги составят 84 копейки с квадратного метра и будут включены в раздел «Кроме того».

НА ЗАМЕТКУ

Что входит в список жилищных услуг

Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, конструктивных элементов зданий, вентканалов и дымоходов, аварийно-диспетчерское обслуживание, текущий ремонт, дератизация и дезинсекция, содержание и ремонт малых архитектурных форм; содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток и других помещений общего пользования, обслуживание мусоропровода, плата за управление.

Что входит в состав коммунальных услуг и какова плата за сбор платежей:

 отопление - 0,33 руб./кв.м,

 горячей воды - 0,22 руб./кв.м,

 холодной воды - 0,09 руб./кв.м,

 водоотведения - 0,09 руб./кв.м,

 электрической энергии - 0,11 руб./кв.м.

(по данным мэрии Ярославля)

ИСТОЧНИК KP.RU