2019-04-21T19:19:21+03:00
Общество

В Ярославле судебные приставы пришли на матч «Шинника» из-за должников

На сей раз, правда, превентивных мер они предпринимать не стали
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославле судебные приставы пришли на домашний матч "Шинника" из-за должников.В Ярославле судебные приставы пришли на домашний матч "Шинника" из-за должников.Фото: Служба судебных приставов
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Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области прошли на стадион «Шинник», вместимость которого составляет практически 23 тысячи человек, во время домашнего футбольного матча с «Тюменью». В перерывах между игрой всем болельщикам предлагалось ознакомиться с удобным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Вся информация об использовании сервиса транслировалась на табло в форме видеоролика.

Также судебные приставы проинформировали всех пришедших на матч о предстоящей Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», которая состоится 26 апреля. Стоит отметить, что приставы активно приглашают принять участие в акции всех ярославцев.

А трех из участников – победителей акции - ждет необычный сюрприз. Все условия участия во Всероссийской акции и готовящихся подарках приставы раскроют в ближайшее время, а пока что всем рекомендуют активно использовать сайт ведомства, чтобы проверить себя и своих близких на долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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