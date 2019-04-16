2019-04-16T17:03:32+03:00
Общество

Ярославский активист предложил властям не красить бордюры и деревья

Сергей Казанский написал обращение по этому поводу в мэрию и муниципалитет города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В прошлом году в Ярославле ввели ноу-хау - желто-зеленые бордюры. Фото: со странички Михаила Кузнецова в соцсетях.В прошлом году в Ярославле ввели ноу-хау - желто-зеленые бордюры. Фото: со странички Михаила Кузнецова в соцсетях.
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Ярославский активист Сергей Казанский предложил властям не красить деревья и бордюры в белый цвет.

- От этой практики уже отказались во многих городах – Москве, Воронеже, Белгороде и других. Согласно правилам дорожного движения красить бордюры рекомендуется только на опасных участках – островках безопасности, крутых спусках или поворотах. А белить деревья – у общественных туалетов и площадок для сбора мусора. У нас же красят все подряд, - говорит он.

Свое обращение Сергей Казанский направил в мэрию и муниципалитет Ярославля. От городской администрации пока ответа не поступило. Депутаты же отметили, что намерены рассмотреть вопрос на одном из заседаний профильной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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