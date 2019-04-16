Ярославский активист предложил властям не красить бордюры и деревья
Ярославский активист Сергей Казанский предложил властям не красить деревья и бордюры в белый цвет.
- От этой практики уже отказались во многих городах – Москве, Воронеже, Белгороде и других. Согласно правилам дорожного движения красить бордюры рекомендуется только на опасных участках – островках безопасности, крутых спусках или поворотах. А белить деревья – у общественных туалетов и площадок для сбора мусора. У нас же красят все подряд, - говорит он.
Свое обращение Сергей Казанский направил в мэрию и муниципалитет Ярославля. От городской администрации пока ответа не поступило. Депутаты же отметили, что намерены рассмотреть вопрос на одном из заседаний профильной комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU