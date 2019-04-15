2019-04-15T14:34:50+03:00
Общество

В Ярославской области объявили пожароопасный сезон

С этого дня в регионе запрещено жечь костры и поджигать траву
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пожароопасный сезон начинается с того момента, как сходит снег, и заканчивается дождливой осенью или после образования первого снежного покроваПожароопасный сезон начинается с того момента, как сходит снег, и заканчивается дождливой осенью или после образования первого снежного покроваФото: Правительство Ярославской области
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Сегодня, 15 апреля, в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. С этого дня в лесу на полях запрещено разводить костры, поджигать траву и стерню, а также оставлять на освещенных солнцем местах стеклянные бутылки и заправлять технику топливом в лесных массивах. Не рекомендуется курить.

Пожароопасный сезон начинается с того момента, как сходит снег, и заканчивается дождливой осенью или после образования первого снежного покрова.

Ярославцы-нарушители получат штраф до 5 тысяч рублей, а должностные лица заплатят до 50 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на 1 миллион рублей. Для некоторых случаев предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы увидели, что кто-то нарушает правила пожарной безопасности, звоните по телефонам на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112, 01. Также можете воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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