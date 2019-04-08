В Ярославле стопки квитанций по ЖКХ выбросили на берегу реки
Необычную картину сфотографировали ярославцы. На берегу реки они нашли стопки выброшенных квитанций ЖКХ от «ЯрОблЕИРЦ».
- А я думала у нас квитанции воруют. А их, возможно, просто не доносят, - возмущаются пользователи соцсетей в группе «Подслушано в Ярославле».
Многие винят в произошедшем почтальонов. Но «Почта России» открестилась от нападок.
- «Почта России» не доставляет квитанции единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг «ЯрОблЕИРЦ», фотографии которых размещены в сети Интернет, - сообщили в УФПС Ярославской области.
- Квитанции разносят те, кого наймет организация. Но...попасть в подъезд для них целая проблема, видимо, некоторым надоедает по полчаса стучать в каждую закрытую дверь, вот так и получается, - считают жители Ярославля.
Будем надеяться, что в «ЯрОблЕИРЦ» разберутся в произошедшем, виновных накажут, а квитанции все-таки попадут жителям.
Кто выкинул счета, пока не ясно. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в сети "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU