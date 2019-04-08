2019-04-08T11:00:34+03:00
Общество

В Ярославле стопки квитанций по ЖКХ выбросили на берегу реки

На «Почта России» уже прокомментировали, что их вины в произошедшем нет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
На берегу реки в Ярославле нашли квитанции ЖКХ. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в сети "ВКонтакте".На берегу реки в Ярославле нашли квитанции ЖКХ. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в сети "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Необычную картину сфотографировали ярославцы. На берегу реки они нашли стопки выброшенных квитанций ЖКХ от «ЯрОблЕИРЦ».

- А я думала у нас квитанции воруют. А их, возможно, просто не доносят, - возмущаются пользователи соцсетей в группе «Подслушано в Ярославле».

Многие винят в произошедшем почтальонов. Но «Почта России» открестилась от нападок.

- «Почта России» не доставляет квитанции единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг «ЯрОблЕИРЦ», фотографии которых размещены в сети Интернет, - сообщили в УФПС Ярославской области.

- Квитанции разносят те, кого наймет организация. Но...попасть в подъезд для них целая проблема, видимо, некоторым надоедает по полчаса стучать в каждую закрытую дверь, вот так и получается, - считают жители Ярославля.

Будем надеяться, что в «ЯрОблЕИРЦ» разберутся в произошедшем, виновных накажут, а квитанции все-таки попадут жителям.

Кто выкинул счета, пока не ясно. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в сети "ВКонтакте".

Кто выкинул счета, пока не ясно. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в сети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Платить за содержание будут жители: градоначальник Волков требует, чтобы все мусорные площадки перенесли к жилым домам
Доворовался: ярославец совершил несколько мелких краж, и теперь отправится за решетку почти на два года
В Ярославле и Тутаеве местные жители собрали пол тонны макулатуры
В Костромской области пропали двое школьников: ярославцы подключаются к поиску
Как в Ярославле будут отмечать 74-ю годовщину Великой Победы
В Ярославской области преступник похитил электрооборудование больше, чем на 100 тысяч рублей
В Ярославской области грабитель-рецидивист украл из пяти дачных домов проводку и другие вещи
В исправительной колонии Ярославской область нашли труп заключенного
В Ярославской области полицейские задержали мужчину с 1,4 кг героина
Где и кем рыбинские школьники смогут поработать в летние каникулы?