В Ярославле стопки квитанций по ЖКХ выбросили на берегу реки

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-08T11:00:34+03:00

На берегу реки в Ярославле нашли квитанции ЖКХ. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в сети "ВКонтакте".

На «Почта России» уже прокомментировали, что их вины в произошедшем нет

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Необычную картину сфотографировали ярославцы. На берегу реки они нашли стопки выброшенных квитанций ЖКХ от «ЯрОблЕИРЦ».

- А я думала у нас квитанции воруют. А их, возможно, просто не доносят, - возмущаются пользователи соцсетей в группе «Подслушано в Ярославле».

Многие винят в произошедшем почтальонов. Но «Почта России» открестилась от нападок.

- «Почта России» не доставляет квитанции единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг «ЯрОблЕИРЦ», фотографии которых размещены в сети Интернет, - сообщили в УФПС Ярославской области.

- Квитанции разносят те, кого наймет организация. Но...попасть в подъезд для них целая проблема, видимо, некоторым надоедает по полчаса стучать в каждую закрытую дверь, вот так и получается, - считают жители Ярославля.

Будем надеяться, что в «ЯрОблЕИРЦ» разберутся в произошедшем, виновных накажут, а квитанции все-таки попадут жителям.

Кто выкинул счета, пока не ясно. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в сети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU