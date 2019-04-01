Хулиганы исписали здание УМВД в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-01T11:25:49+03:00

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В Ярославле на здании УМВД России по Ярославской области появилась оскорбительная, нецензурная надпись. Огромные синие буквы вывели прямо на колоннах «серого» дома. Фото с граффити очевидцы выложили в сети. Горожане утверждают, что надпись сделали в ночь на 31 марта. После этого ее довольно быстро убрали.

Как получилось, что хулиганы сумели осуществить задуманное в самом центре Ярославля, да еще на здании, где работают правоохранители, не понятно. Кто это сделал, тоже пока не известно. В полиции от комментариев по поводу инцидента воздерживаются. Но очевидно, что злоумышленников ищут. Известно, что на здании УМВД установлены видеокамеры. Возможно, это поможет найти провокаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU