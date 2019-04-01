Губернатор Ярославской области и мэр Ярославля синхронно ушли в отпуск

СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-01T10:14:09+03:00

В Ярославской области губернатор и мэр областного центра ушли в отпуск Фото: Правительство Ярославской области

Первый день отдыха у главы региона начался сегодня, 1 апреля

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Губернатор Дмитрий Миронов планирует отдыхать до середины месяца. На время его отсутствия исполняющим обязанности главы региона назначен председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Отправился отдыхать и мэр Ярославля Владимир Волков. На работу он выйдет 8 апреля, а пока за градоначальника работать его заместитель мэра Ринат Бадаев.

В отпуск также ушел председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Его обязанности возложили на заместителя Константинова Николая Александрычева.

ИСТОЧНИК KP.RU