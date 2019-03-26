Глава МЧС России побывал в Ярославской области

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-26T18:38:29+03:00

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Глава МЧС России Евгений Зиничев 26 марта посетил Ярославскую область. В ходе рабочей поездки он побывал в филиале предприятии «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» в Рыбинском районе. Там прошло координационное совещание по вопросам подготовки региона к сезонным рискам – паводку и пожарам.

- Руководителям всех уровней власти следует проверить готовность сил и средств и отработать их взаимодействие при реагировании на ЧС. Это необходимо, чтобы не терять время при возникновении негативных ситуаций, - подчеркнул министр.

Евгений Зиничев также потребовал усилить работу по выявлению неконтролируемых палов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU