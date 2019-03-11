УФСИН по Ярославской области: «новое» видео с пытками обнаружено еще в феврале

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-11T16:02:33+03:00

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Сегодня в сети появились новые видео с пытками в ярославской ИК-1. Истязательства на кадрах прокомментировали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области:

- Данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1. Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.

Однако, на это у правозащитников возникло несколько вопросов. Например, почему почти месяц после передачи видео никто не связался с потерпевшим и не опросил их и почему до сих пор не возбуждены новые уголовные дела.

Напомним, речь идет о двух видеозаписях: на одном сотрудники "опускают" заключенного, на втором - избивают другого

ИСТОЧНИК KP.RU