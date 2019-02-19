Все растащено: мэр Владимир Волков о кадровых решениях в заваленном снегом Ярославле
Вопрос об уборке снега в Ярославле стал главным на брифинге, который состоялся сегодня, 19 февраля, на территории «Спецавтохозяйства». Вернее, обсуждали не уборку, а причины ее отсутствия. Сказать, что город очищен от снега, нельзя.
Владимир Волков отметил, что фактически у САХа нет такого количества техники, которое было заявлено. Вместо 180 машин в собственности всего семь. Остальная техника принадлежит подрядчикам.
- Все, что было на предприятии, растащено, техника САХа находится только у входа, остальная - арендованная, - возмутился градоначальник. - Последней каплей стала попытка руководителя продать оставшуюся технику за 48 миллионов рублей, а потом взять кредит, чтобы выкупить ее.
Отвратительная уборка снега послужила причиной кадровых решений – уволен директор САХа, «по соглашению» покинул пост заммэра по вопросам ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU