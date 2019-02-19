2019-02-19T14:29:24+03:00
Звезды

Скончалась великая ярославская актриса Наталья Терентьева

Прощание с ней пройдет 22 февраля в Волковском театре
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Скончалась заслуженная артистка РСФСР Наталья Терентьева. Фото: театр имени Волкова.Скончалась заслуженная артистка РСФСР Наталья Терентьева. Фото: театр имени Волкова.
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Печальная новость пришла 19 февраля. Стало известно, что в ночь на вторник скончалась великая ярославская актриса Наталья Терентьева. Ей было 92 года. В последнее время Наталья Ивановна жила у сына в Москве, так как в силу преклонного возраста нуждалась в уходе и заботе близких.

Прощание с Натальей Терентьевой пройдет 22 февраля в 11 часов в фойе театра имени Волкова в Ярославле. Похоронят актрису на Леонтьевском кладбище рядом с супругом.

Напомним, Наталья Ивановна родилась 8 сентября 1926 года в Москве в театральной семье. Ее бабушка Наталия Андреевна училась в студии Малого театра у Александра Ленского, дед Федор Андреевич и мать Елена Федоровна преподавали сценическую речь в Драматической студии Константина Станиславского. В годы Великой Отечественной войны Наталья Терентьева была санитаркой военно-санитарного поезда, медсестрой военного госпиталя. А после войны она устроилась рабочей сцены МХАТа. Позже была принята во вспомогательный состав театра, участвовала в легендарном спектакле «Синяя птица». Первые уроки мастерства она получила в стенах МХАТа у Василия Качалова и Ольги Книппер. Одновременно играла в самодеятельном театре «Романтики», организованном в Москве молодежью театральных вузов во главе с Александром Галичем.

В 1950 году окончила Московское городское театральное училище. Работала в Иркутском областном театре юного зрителя, Псковском областном драмтеатре им. А.С. Пушкина. С 1956 года стала актрисой Ярославского театра имени Волкова, преподавала в Ярославском театральном училище. Имела звание заслуженной и народной артистки РСФСР, была обладательницей премии «Золотая маска».

Супругом Натали Ивановны был народный артист СССР Сергей Тихонов. А ее сын Никита Тихонов является режиссером документального кино и телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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