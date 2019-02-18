На улице Туманова в Ярославле начался ямочный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-18T15:11:45+03:00

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18 февраля, в понедельник, на улице Туманова начался ямочный ремонт дорог. Дороги будут ремонтироваться литой асфальтобетонной смесью. На этом участке планируется заменить почти 80 квадратных метров покрытия. После этого работы начнутся на перекрестке улицы Калинина и Московского проспекта, а также на Юго-западной окружной дороге, близ домов № 25 и 27 на улице Нефтяников. Список дорожных участков, на которых будет производиться ямочный ремонт, был составлен с учетом предписаний ГИБДД.

Литой асфальт является наиболее действенным методом при нынешних погодных условиях.

Рабочие сначала фрезеруют яму, дальше выравнивают края, сушат углубление, а затем заливают смесь.

ИСТОЧНИК KP.RU