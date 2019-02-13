2019-02-13T16:25:44+03:00
Общество

На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест

Жители обсудили насущные проблемы с Еленой Ивановой и Сергеем Бабуркиным
Екатерина РЯБЦЕВА
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По всем жалобам обязательно проводится проверка/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляПо всем жалобам обязательно проводится проверка/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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В ярославском департаменте образования мэрии состоялся прием родителей школьников и дошкольников. Директор департамента Елена Иванова и уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин обсудили насущные проблемы, связанные с предоставлением мест в детских садах и с поступлением в первый класс. Также был поднят вопрос о конфликтных ситуациях в школах.

— Когда родители приходят к нам на приём, они считают, что их права нарушены. По всем жалобам обязательно проводится проверка. По её результатам мы даём ответ заявителю, и даже в тех случаях, когда нарушений нет, разъясняем заявителю его права и как он может поступить в той или иной ситуации, — говорит Елена Иванова.

Одна городская жительница попросила выделить место в детском саду. Малыш уже получил место в специализированном дошкольном учреждении для детей с особенностями зрения. Женщине объяснили, что можно перевестись в обычный сад, достаточно лишь подать заявление на перевод.

Другой родитель первоклассника пожаловался, что его ребенок не зачислился в школу по месту жительства № 18. Отцу рассказали, что нужно было вовремя подавать документы, а также предложили прикрепить школьника с соседнему учебному заведению. Сотрудники департамента пообещали, что будут лично мониторить движение в очередях школы № 18.

Если вы хотите попасть на прием в департамент образования, то график приема граждан можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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