2019-02-01T11:58:11+03:00
Происшествия

Обеднел, пока ел: у ярославца в кафе украли карту и сняли с нее 105 тысяч рублей

Полиции удалось поймать воров, но деньги те не вернули
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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У ярославца вытащили карту с деньгами, пока он ел в кафе.У ярославца вытащили карту с деньгами, пока он ел в кафе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле посетитель одного из кафе на улице Свободы лишился 105 тысяч рублей. Деньги у 37-летнего мужчины лежали на карте. А карта в кармане куртки, которую посетитель заведения оставил на время без присмотра. Этим и воспользовались воры. Тем более, что пин-код от карты лежал рядом с самой карточкой.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое подозреваемых - жители Ярославля 23 и 27 лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Правда, деньги воры уже успели потратить. На молодых людей завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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