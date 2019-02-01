Обеднел, пока ел: у ярославца в кафе украли карту и сняли с нее 105 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-01T11:58:11+03:00

У ярославца вытащили карту с деньгами, пока он ел в кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ярославле посетитель одного из кафе на улице Свободы лишился 105 тысяч рублей. Деньги у 37-летнего мужчины лежали на карте. А карта в кармане куртки, которую посетитель заведения оставил на время без присмотра. Этим и воспользовались воры. Тем более, что пин-код от карты лежал рядом с самой карточкой.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое подозреваемых - жители Ярославля 23 и 27 лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Правда, деньги воры уже успели потратить. На молодых людей завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU