Буккросинг в Ярославле пройдет 3 февраля у Знаменской башни
Мероприятие будет приурочено к Году театра в России
Обменяться книгами можно будет на празднике, посвященном Году театра в РоссииФото: Роман Рыжиков
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В воскресенье, 3 февраля у Знаменской башни в Ярославле будет открыта площадка для обмена книгами. Буккросинг состоится в рамках мероприятия, посвещенного Году театра в России. Оно пройдет с 12 до 14 часов.
Здесь выступит театра «Экспромт», состоится игра «Угадай мелодию», а жители и гости города смогут принять участие в викторинах о театре и известныз актерах.
Отметим, на буккросинге будет представлено больше сотни книг
ИСТОЧНИК KP.RU