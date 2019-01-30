2019-01-30T16:01:04+03:00
Общество

Буккросинг в Ярославле пройдет 3 февраля у Знаменской башни

Мероприятие будет приурочено к Году театра в России
Роман Рыжиков
Поделиться:
Обменяться книгами можно будет на празднике, посвященном Году театра в РоссииОбменяться книгами можно будет на празднике, посвященном Году театра в РоссииФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 февраля у Знаменской башни в Ярославле будет открыта площадка для обмена книгами. Буккросинг состоится в рамках мероприятия, посвещенного Году театра в России. Оно пройдет с 12 до 14 часов.

Здесь выступит театра «Экспромт», состоится игра «Угадай мелодию», а жители и гости города смогут принять участие в викторинах о театре и известныз актерах.

Отметим, на буккросинге будет представлено больше сотни книг

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области карманник-рецидивист вытащил у спящего приятеля мобильный телефон
В Ярославской области приставы пригрозили уголовным делом фермеру-должнику, если он забьет арестованных коров
Ярославль и Рыбинск ищет пропавшую 17-летнюю девушку, которая ушла из дома больше недели назад
В Рыбинске автомобиль после столкновения с другой машиной снес двух пешеходов
Депутат Петровский предложил поставить зарплату мэра Ярославля в зависимость от качества его работы
Студенческий актив в сборе: самые яркие представители 9 вузов Ярославской области встретились в лагере «Мое поколение»
Власти Ярославля уверяют, что за ночь коммунальные службы очистили дороги на 90%, убрали колеи и зачистили покрытие до асфальта. Так ли это?
На хозяина рыбинского квеста, где девушка получила серьезные травмы во время фейерверка, завели уголовное дело
В Ярославле молодой грабитель украл две крышки канализационных люков
Ярославский депутат предложил возобновить завоз московского мусора, а деньги от этого направить на безопасность школ
В Ярославской области восстанавливается система снабжения сжиженным газом: баллоны будут вынесены в спецконтейнеры на внешние стены домов
«Ростелеком» провел испытания по квантовой защите передачи данных
В Ярославской области полиция ищет грабителей, ворвавшихся в ювелирный магазин и укравших драгоценности
Угнал двухколесного коня: в Ярославской области вор-рецидивист похитил велосипед
В Ярославской области борщевик захватывает новые территории: собственники земли, которые не уничтожат ядовитое растение, могут быть оштрафованы
В Ярославской области мужчина не платил штрафы и налоги и не смог продать машину
Прокуратура заставит мэрию поставить светофор с кнопкой у ярославской школы
По ночам надо за уборкой снега следить: мэр Ярославля отчитал ответственных за руководство из кабинетов
Мобилы, деньги, алкоголь: что и сколько пытались пронести в ярославские тюрьмы за год
Ярославские лыжные акробаты отправились покорять Америку
Технику просили даже у военных: как Ярославль пытаются все-таки очистить от снега
Самые экономные похороны для ярославцев станут дороже
Скунс в трубах: с утечками из рыбинской теплосети поборется опасное и вонючее вещество
Не знал, что творит: в Ярославской области молодой угонщик отправился в психушку
«Охранники побаиваются их»: ярославские полицейские проверят торговые центры, где собираются подростки
Компенсация за наезд: ярославская пенсионерка выиграла суд с канцелярской фирмой
В Ярославской области стали больше грабить, но меньше убивать
В понедельник 9 тысяч ярославских автолюбителей купили «Снежный билет» и поехали на работу на автобусах и трамваях