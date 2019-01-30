Буккросинг в Ярославле пройдет 3 февраля у Знаменской башни

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-30T16:01:04+03:00

Обменяться книгами можно будет на празднике, посвященном Году театра в России Фото: Роман Рыжиков

Мероприятие будет приурочено к Году театра в России

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В воскресенье, 3 февраля у Знаменской башни в Ярославле будет открыта площадка для обмена книгами. Буккросинг состоится в рамках мероприятия, посвещенного Году театра в России. Оно пройдет с 12 до 14 часов.

Здесь выступит театра «Экспромт», состоится игра «Угадай мелодию», а жители и гости города смогут принять участие в викторинах о театре и известныз актерах.

Отметим, на буккросинге будет представлено больше сотни книг

ИСТОЧНИК KP.RU