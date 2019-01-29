В ярославском парке спилят 20 аварийных деревьев

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-29T10:02:41+03:00

Также будут удалены пни, обрезаны кроны и проведены работы по восстановлению газонов Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

С такой просьбой обратилась к мэру города жительница Дзержинского района

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В ближайшее время в парке фабрики «Красный перевал» будут спилены 20 аварийных деревьев. Этим займется организация «Горзеленхозстрой».

Жительница Дзержинского района пришла на личный примем к мэру Владимиру Волкову. Там она рассказала о своей просьбе – облагородить территорию. Волков незамедлительно отреагировал и поручил своим сотрудникам провести зимние работы. Остальная часть благоустройства парка отложена до летнего периода.

— Работы будут включать в себя удаление пней, восстановление газонов, обрезку крон деревьев. Раньше за эту территорию отвечало предприятие «Красный перевал». Сейчас рассматривается вопрос, чтобы включить её в перечень объектов, за содержание которых отвечает наше предприятие, — поделилась директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

На настоящий момент «Горзеленхозстрой» благоустраивает парки и скверы города, участвует в озеленении территорий и владеет 40 единицами техники. На предприятии трудятся почти 200 сотрудников.