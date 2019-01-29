2019-01-29T10:02:41+03:00
Общество

В ярославском парке спилят 20 аварийных деревьев

С такой просьбой обратилась к мэру города жительница Дзержинского района
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Также будут удалены пни, обрезаны кроны и проведены работы по восстановлению газоновТакже будут удалены пни, обрезаны кроны и проведены работы по восстановлению газоновФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшее время в парке фабрики «Красный перевал» будут спилены 20 аварийных деревьев. Этим займется организация «Горзеленхозстрой».

Жительница Дзержинского района пришла на личный примем к мэру Владимиру Волкову. Там она рассказала о своей просьбе – облагородить территорию. Волков незамедлительно отреагировал и поручил своим сотрудникам провести зимние работы. Остальная часть благоустройства парка отложена до летнего периода.

— Работы будут включать в себя удаление пней, восстановление газонов, обрезку крон деревьев. Раньше за эту территорию отвечало предприятие «Красный перевал». Сейчас рассматривается вопрос, чтобы включить её в перечень объектов, за содержание которых отвечает наше предприятие, — поделилась директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

На настоящий момент «Горзеленхозстрой» благоустраивает парки и скверы города, участвует в озеленении территорий и владеет 40 единицами техники. На предприятии трудятся почти 200 сотрудников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гонки на тракторах, жареный сыр и конкурс красоты: в Ярославской области прошел традиционный зимний праздник «Снежинка Лахости»
20-летняя девушка-водитель пострадала при столкновении двух ВАЗов в Рыбинске
Экологический митинг в Ярославле перенесли из центра в Брагино
Наручные часы бывшего ярославского руководителя за 100 тысяч рублей отдадут министерству обороны за долги
В Ярославской области открылась ледовая переправа через Волгу
В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей
Народ метался по остановкам: в Ярославле произошел сбой в движении трамваев
Подрядчики займутся очисткой снежного наката с дорог Ярославля
Ярославль встал в 10-балльную пробку. Опять
В Ярославле за один день задержаны два мужчины со свертками синтетических наркотиков
Задержали водителя фуры, погубившего москвича с собакой в Ярославской области
Пьяный ярославец влез в чужую квартиру, избил из ревности хозяина, прищемил руку и понял, что ошибся адресом
Уборка снега по-ярославски: прокуратура проверяет мэрию
Бил не останавливаясь, пока не умерла: в Ярославской области пьяный сожитель жестоко убил 20-летнюю девушку
Мужчина и собака погибли при столкновении фуры с легковушкой в Ярославской области
В Ярославской области при пожаре в собственном доме погиб мужчина
В Ярославле полиция задержала серийного вора авторегистраторов
Ярославцы собирают деньги на лечение пса, попавшего под поезд
В воскресном ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле пострадала женщина
В Ярославской области завершился ремонт котельной
3 тысячи тонн снега на снежную свалку за минувшие сутки: как власти Ярославля планируют справляться со снегопадами
Мэр Ярославля Владимир Волков сделал строгий выговор своему заму Кузнецову за плохую уборку снежных дорог
Ярославский «бронепоезд» дожал сочинских «леопардов»
28 января ярославские водители смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом по "снежному билету"
Охота на волков в Ярославской области стала необходимостью
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда