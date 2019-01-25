В одной из школ Ярославля прошла презентация обновлённого детского меню

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-25T12:53:42+03:00

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В Ярославской школе №56 состоялась презентация нового общегородского школьного меню. В обновлённом рационе увеличились объемы порций и их калорийность, добавились фрукты и другие дополнительные продукты. Новое меню согласовано с Роспотребнадзором и отвечает всем санитарным требованиям и нормам.

- Школьное питание в Ярославле традиционно считается образцовым, нас ставят в пример другим регионам, но надо признать, что на 40 рублей обеспечить детей полноценным питанием с каждым годом становится все сложнее, - отметила заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальной политики Елена Новик. - Увеличение стоимости школьных завтраков дает возможность пересмотреть меню. Теперь дети едят и курицу, и говядину, и свинину.

В мэрии города отметили, что меню будет изменяться в зависимости от времени года. Так, с началом весны в него добавят больше свежих овощей и фруктов. Также, любой родитель или ученик сможет ознакомится с рационом на сайте школы.