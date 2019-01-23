Прокуратура требует поставить светофор на Красной площади в Ярославле

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-23T09:39:16+03:00

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У дома № 8 по проспекту Октября может появиться светофор. По крайней мере, прокуратура Кировского района уже провела здесь свою проверку и даже направила исковое заявление о возложении на мэрию и ДГХ обязанности установить его у Красной площади.

С заявлением о том, что светофор нужен, обратились сотрудники ГИБДД. В результате проверки выяснилось, что проблемный участок в час проезжает больше шестисот машин, а у пешеходов нет возможности нажать на кнопку и вызвать разрешающий для себя сигнал.