Группа хоккеистов «Локомотива» провела благотворительную акцию в детском доме

21 Янв. 22:49 2019-01-21T22:49:11+03:00

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Для хоккеистов «Локомотива» уже становится доброй традицией приносить радость своим горячим поклонникам не только победами на ледовых аренах, но и визитами к тем юным болельщикам, которые волею трудных жизненных ситуаций оказались лишенными родительской заботы и ласки. Ледовые рыцари «Локомотива» проявляют поистине рыцарское великодушие и находят в своих чрезвычайно напряженных спортивных графиках пусть даже очень короткие паузы, чтобы можно было приехать к питомцам детских домов. Сегодня такими счастливчиками стали обитатели детского дома «Солнечный», к которым приехали такие известные мастера хоккея из «Локомотива», как Даниил Апальков, Рушан Рафиков, Егор Коршков и Павел Красковский. К ним бы еще двоих добавить, включая, скажем, вратаря Илью Коновалова, вполне получался полный стартовый состав. Не исключено, что в следующей такой благотворительной акции именно полный состав наберется. Но и в неполном составе «стартового» состава хоккеистов для детворы «Солнечного» было столько счастливых минут, когда они могли запросто пообщаться со своими легендарными ледовыми героями, позадавать им свои вопросы, сфотографироваться на память, получить автографы от всей четверки. Ребята «Солнечного» обрадовались подаркам, которые привезли с собой ледовые рыцари. Каждому достался полный комплект в пакете, а еще фото каждого из гостей с его автографом. К тому же хоккеисты подарили детворе настольный хоккей, который тут же пошел в дело. И грянул бой – «Солнечный» против «Локомотива»! Но нужно отметить, что питомцы «Солнечного» тоже смогли порадовать гостей. Ребята показали гостям короткие видео, снятые своими силами и на своей технике. Один клип был посвящен «Локомотиву», на игры которого ребятня регулярно ездит и горячо болеет. И даже получили приз на «Арене-2000», как лучшая группа болельщиков! Ошеломило гостей и то, как проводят питомцы «Солнечного» свое свободное время. Оказалось, что они отменно овладели компьютерной техникой и взялись делиться своими знаниями и умениями с представителями старшего поколения из числа глубоких ветеранов. Они уже несколько лет проводят практически «мастер-классы» для пациентов ярославского геронтологического центра, обучая их правилами пользования техникой и навыкам пользования интернетом. У ребят даже своя студия имеется, где они монтируют свои видео-продукты. Вот уж да… Короче, все участники акции получили в равной степени положительные эмоции и заявили о намерении продолжать подобные встречи.