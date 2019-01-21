В Ярославской области пьяная супружеская пара насмерть замерзла в собственном доме

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-21T12:27:47+03:00

В деревне Ануфриево в Рыбинском районе нашли два трупа

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В деревне Ануфриево Рыбинского района в одном из домов соседи нашли два трупа: тела 47-летнего мужчины и его 40-летней супруги. СУ СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку.

Страшную находку сделали соседи погибших 19 января, когда решили проверить, как дела у супружеской пары, которой давно не было видно. Мужчина и женщина умерли от переохлаждения. По версии следствия, они вместе выпивали и уснули, забыв растопить на ночь печь в доме.

Днем ранее в Ярославле обнаружили тела 27-летнего мужчины и 16-летней девушки. Молодые люди погибли в одном из гаражей в Брагино, задохнувшись выхлопными газами