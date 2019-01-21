В гараже в Брагино нашли тела 27-летнего мужчины и 16-летней девушки

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-21T11:52:21+03:00

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В минувшую пятницу, 18 января, в одном из гаражных кооперативов на улице Елены Колесовой в Брагино обнаружили два трупа. Тела 27-летнего мужчины и 16-летней девушки обнаружил сосед по гаражу. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Приехав в свой гараж, мужчина услышал, что в соседнем работает машина, но дверь внутрь закрыта. Тогда автомобилист решил проверить, все ли в порядке, а когда открыл, увидел на полу тело мужчины, а в салоне авто – подростка. Судя по всему, перед смертью мужчина понял, что он и его пассажирка задыхаются, но так и не смог открыть дверь.

В Следственном комитете отмечают, что алкоголя на месте трагедии не было, и мужчина, и девушка были полностью одеты. Погибшие приходятся друг друга знакомыми. По предварительным данным, смерть наступила от отравления выхлопными газами.