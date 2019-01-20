На Ярославль идут морозы: объявлен желтый уровень опасности

20 Янв. 20:41 2019-01-20T20:41:26+03:00

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Синоптики прогнозируют на предстоящую неделю в регионе снег и сильные морозы. Под властью атлантического циклона окажется не только Ярославская область, но и Московская и соседние с ней регионы.

Как утверждают в Гидрометцентре, порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду, что в условиях скоротечных зарядов снега может ухудшить видимость до трех-четырех километров. Из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться на 6-7 градусов Цельсия холоднее реальной.

Самым морозным днем на предстоящей неделе станет вторник, 22 января. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до -15 градусов Цельсия днем и до -19 градусов Цельсия ночью.