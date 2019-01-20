2019-01-20T20:41:26+03:00
Общество

На Ярославль идут морозы: объявлен желтый уровень опасности

Виновник непогоды – атлантический циклон
Мария Соколова
Поделиться:
В Ярославской области объявлен желтый уровень опасности.В Ярославской области объявлен желтый уровень опасности.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют на предстоящую неделю в регионе снег и сильные морозы. Под властью атлантического циклона окажется не только Ярославская область, но и Московская и соседние с ней регионы.

Как утверждают в Гидрометцентре, порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду, что в условиях скоротечных зарядов снега может ухудшить видимость до трех-четырех километров. Из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться на 6-7 градусов Цельсия холоднее реальной.

Самым морозным днем на предстоящей неделе станет вторник, 22 января. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до -15 градусов Цельсия днем и до -19 градусов Цельсия ночью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области пять часов с лишним тушили квартиру в частном доме
Роман Курцын приглашает ярославцев на съемки, обещает хорошее настроение, горячий чай и печеньки
В Ярославле гражданин, видно, так изголодался, что обокрал буфет
В Ярославской области столкнулась легковушка с микроавтобусом: пострадал один из водителей
"Буря" разметала дальневосточных лидеров
Спалившему из мести многоквартирный дом ярославцу грозит до пяти лет колонии
Под Рыбинском легковушка влетела в снегоуборочную машину и загорелась. Водителя спасли очевидцы аварии
В крещенскую ночь в иорданях Ярославской области искупались больше шести тысяч человек
Летом в Рыбинске появится новый фонтан
В Ярославле пропала 14-летняя девочка
В аварии с инкассатором под Ярославлем пострадали люди
Страшный пожар в Ярославской области: у матери двоих детей тяжелые ожоги ног
В Ярославской области рядом со школами и детсадами появились тротуары, а также дорожные знаки и лежачие полицейские
Ярославская прокуратура требует заблокировать сайт с азартными играми