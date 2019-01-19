Под Рыбинском легковушка влетела в снегоуборочную машину и загорелась. Водителя спасли очевидцы аварии

СЕГОДНЯ 16:07 2019-01-19T16:07:12+03:00

Мужчина был без сознания в заблокированном автомобиле

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В субботу, 19 января, под Рыбинском произошло крупное ДТП. Недалеко от поворота на окружную водитель «ВАЗ 2110» хотел обогнать поток машин, но метель и скользкая дорога сыграли против него. По встречке ехала снегоуборочная машина. «Десятку» занесло, автомобили столкнулись.

Пока очевидцы ДТП вытаскивали водителя легковушки – его дверь заблокировалась от удара, машина загорелась. К счастью, у пришедших на помощь были огнетушители, пламя удалось погасить.

Информация о пострадавших и остальных обстоятельствах ДТП уточняется. Свидетели аварии сообщают, что после столкновения со спецтехникой водитель легковушки был без сознания

Мужчина внутри заблокированного автомобиля был без сознанияФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Фото: Екатерина РЯБЦЕВА