Крещение в Рыбинске 2019: где будет располагаться купель
Толщина льда, по мнению специалистов, абсолютно безопасна
Купель будут вырубать за несколько десятков метров от привычного месторасположенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В администрации Рыбинска сообщили, где в Крещение будет располагаться купель. Место крещенских купаний будет организовано на привычном для горожан месте. Совершить обряд можно будет 19 января с половины первого ночи до пяти часов вечера.
-В этом году толщина льда в месте организации купели составляет 50 сантиметров, что соответствует требованиям безопасности, - рассказали в администрации Рыбинска.
Единственной проблемой, связанной с безопасностью купающихся, является низкий уровень воды. Из-за этого купель будут вырубать за несколько десятков метров от привычного месторасположения.