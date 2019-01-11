2019-01-11T11:56:10+03:00
Общество

С 1 января ярославцы могут бесплатно собирать валежник: как это делать, чтобы не нарваться на штраф

Нюансы закона разъяснили в правительстве Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Собирать валежник можно только вручную.Собирать валежник можно только вручную.Фото: Правительство Ярославской области
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С 1 января Лесной кодекс России разрешил гражданам бесплатно собирать валежник в лесу и использовать его для личных нужд.

– Валежник – это остатки стволов деревьев, сучьев, лежащие на земле вследствие естественного отмирания или повреждения, – пояснил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев.

К слову, сухостой, например, сюда не относится, и его вырубка новым законом не разрешена. Кроме того, собирать валежник для бытовых нужд можно только вручную. Даже перевозить его нельзя механическими транспортными средствами. Власти пояснили, что может причинить вред другим деревьям, подросту, почве. Видимо, остаются тележки и санки. Также нельзя вывозить из леса стволы деревьев, имеющие следы спиливания или срубания - доказать, что дерево срубили не вы, будет сложно.

- Если граждане хотят заготовить древесину для отопления дома с использованием пил и других инструментов в большом количестве, то согласно региональному законодательству они имеют право это сделать один раз в год в объеме не более 20 кубометров по договорам купли-продажи. Для этого необходимо обратиться в лесничество, - добавили в правительстве области.

За незаконную рубку предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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