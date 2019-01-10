Житель Ярославля выиграл в лотерею почти полмиллиона рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:47:25+03:00

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Ярославец выиграл в лотерею почти полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ярославского филиала Почты России. Именно в отделении связи был куплен счастливый билет.

- Приз в размере 458 тысяч рублей достался жителю Ярославля при розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Мужчина рассказал, что купил билет на почте на Московском проспекте - в подарок жене на Новый год, - сообщили на Почте России.

Правда, получить деньги в том же отделении связи счастливчик не сможет, так как на почте выдаются только суммы до 1000 рублей по бестиражным и до 10 000 по тиражным лотереям. За крупным выигрышем мужчине придется отправиться в Москву.