Ярославцев угостят бесплатным мороженым приставы, налоговики и МЧС

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-24T07:18:45+03:00

Помимо лакомства сотрудники этих ведомств помогут горожанам решить вопросы, входящие в их компетенцию

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26 декабря с 12 до 14 часов на Советской площади, возле ледового катка у Правительства Ярославской области, пройдет новогоднее культурно-развлекательное мероприятие для детей и взрослых.

Дед Мороз прибудет на площадь на красном квадрацикле в сопровождении Снегурочки на пожарной машине МЧС с сиреной и мигалкой.

- Песни, веселые игры, заводные танцы, хоровод и вкусные подарки ждут всех пришедших на этот праздник. Не обойдется без тайн и загадок, а тех, кто постарше, закружит самая настоящая танцевальная битва, они смогут принять участие в конкурсе на самого крутого танцора. Каждый желающий получит ледяное лакомство – бесплатное мороженое от друга Дед Мороза и Снегурочки – Моржа, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Именно это ведомство выступило с инициативой провести праздник

в день проведения Всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Со всеми вопросами, входящими в компетенцию налоговой службы, УФССП и ГУ МЧС предлагают обращаться в мобильный офис, который будет расположен рядом со сценой.