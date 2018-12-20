В Ярославле семейная пара продала квартиру и не собиралась съезжать
Мужчина купил жилплощадь, но не смог туда въехать без помощи приставов
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Судебные приставы помогли ярославцу заселиться в собственную квартиру. Мужчина уже купил ее, однако бывшие собственники не торопились освобождать жилплощадь. Хотя по договору купли-продажи они должны были сделать это сразу после сделки.
Когда гиря дошла до полу, мужчина пришел в свою квартиру уже вместе с приставами. Только увидев представителей закона супружеская пара, которая и продала квартиру, начала собирать вещи.
Пока бывшие собственники паковали чемоданы, мужчина уже врезал новый дверной замок.