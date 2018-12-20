2018-12-20T10:16:57+03:00
Общество

Долгожданные московские трамваи, наконец, выходят на линию в Ярославле

Сообщила на странице «Яргорэлетротранса» в соцсети пресс-служба предприятия
Мария Соколова
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Московские трамваи отличает характерный для столичного электрического общественного транспорта голубой цвет. Антон Бучин, ЯрГэт, FacebookМосковские трамваи отличает характерный для столичного электрического общественного транспорта голубой цвет. Антон Бучин, ЯрГэт, Facebook
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Эти трамваи, подаренные нашему городу столицей по соглашению между правительством области и московской мэрией, ярославцы ждали с начала 2018 года. Однако из-за чемпионата мира по футболу сначала машины отправили в Волгоград. Следующая их партия ушла в Тулу.

В сентябре московский подарок, наконец, дошел и до Ярославля. Вагоны поставили на баланс в департаменте имущественных и земельных отношений, затем их передали в собственность города, а оттуда – «Яргорэлектротрансу». Вагоны застрахованы, машины прошли техосмотр и были приведены в порядок, так как трамваи – машины, бывшие в употреблении. Они выпущены в период с 2004 по 2006 год.

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