Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы

18 Дек. 15:59 2018-12-18T15:59:25+03:00

С 12 декабря стоянка здесь будет ограничена по четным и нечетным сторонам

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На улице Свободы вступили в силу новые правила парковки. Они действуют на отрезке дороги, расположенном между улицей Комсомольской и улицей Республиканской. С 12 декабря ярославские автомобилисты смогут ставить машины со стороны нечетных номеров домов по нечетным числам месяца. Следовательно, в четные даты автомобили должны быть припаркованы рядом с четными номерами зданий, и наоборот.

Соблюдение этих правил водителями позволит снегоуборочной технике более качественно выполнить свою работу. Ее, кстати, на днях раскритиковал мэр Ярославля Владимир Волков, отметив, что город не убирается, хотя не было еще по-настоящему сильного снегопада.

Тем временем, у врачей травмпункта прибавилось работы. Только за прошедшие сутки в медучреждение обратилось более 100 человек