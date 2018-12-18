2018-12-18T14:05:40+03:00
Общество

Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах

Телефон травмпункта разрывается от звонков
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Соловьевскую больницу всего за сутки обратились больше ста человекВ Соловьевскую больницу всего за сутки обратились больше ста человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в травмапункт Соловьевской больницы обратилось более ста человек с переломами и вывихами конечностей.

– За последние 24 часа к нам обратилось больше сотни людей с травмами рук и ног. Звонки поступают постоянно, – прокомментировала ситуацию дежурный врач травматолог.

Ярославцы получают вывихи и переломы на улице, поскальзываясь и ударяясь о лед. Ледяные тротуары и занесенная проезжая часть – визитная карточка города. Недавно, 17 декабря, мэр города Владимир Волков уже обращался к коммунальным службам с просьбой тщательнее следить за уборкой Ярославля от осадков и безопасностью жителей.

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