2018-12-17T17:19:51+03:00
Общество

Ярославский зоопарк готовится к строительству новых зон для экзотических животных

Информация об этом появилась на сайте госзакупок
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославский зоопарк объявил конкурс на проектирование новых вольеров на сайте Госзакупок. Проектная документация будет разрабатываться для трёх новых экспозиций. Проект вольера «Животные гор» обойдётся примерно в один миллион 380 тысяч рублей. Документация на вольер-теплицу «Тропический лес» будет стоить два миллиона 56 тысяч.

- Средства на разработку проектов будут выделены самим зоопарком, - рассказали в пресс-службе Ярославского зоопарка. -Данные работы отражены в стратегии развития, которая была принята ещё в 2008 году.

Также, появился конкурс на создание проектной документации к вольеру «Семейство куньих». Его примерная стоимость равна одному миллиону 66 тысячам рублей.

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