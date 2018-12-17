Ярославский зоопарк готовится к строительству новых зон для экзотических животных
Ярославский зоопарк объявил конкурс на проектирование новых вольеров на сайте Госзакупок. Проектная документация будет разрабатываться для трёх новых экспозиций. Проект вольера «Животные гор» обойдётся примерно в один миллион 380 тысяч рублей. Документация на вольер-теплицу «Тропический лес» будет стоить два миллиона 56 тысяч.
- Средства на разработку проектов будут выделены самим зоопарком, - рассказали в пресс-службе Ярославского зоопарка. -Данные работы отражены в стратегии развития, которая была принята ещё в 2008 году.
Также, появился конкурс на создание проектной документации к вольеру «Семейство куньих». Его примерная стоимость равна одному миллиону 66 тысячам рублей.