2018-12-17T20:48:40+03:00
Общество

Ярославское ПАТП-1 возглавил москвич с большим опытом

Через два месяца от нового руководителя ждут план развития транспортного предприятия
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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У ПАТП-1 новый директор - Алексей Власенко.У ПАТП-1 новый директор - Алексей Власенко.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новым директором ярославского транспортного предприятия ПАТП-1 стал Алексей Власенко. Его кандидатуру 17 декабря утвердил совет директоров предприятия.

- Алексей Александрович профессионал своего дела. Он более 10 лет работал на автотранспортных предприятиях, в том числе в «Мосгортрансе». Имеет необходимый опыт, знания, понимание системы пассажирских перевозок, - рассказал «КП-Ярославль» член совета директоров ПАТП-1 и председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

В течение двух месяцев Власенко будет знакомиться с экономикой ПАТП-1, погружаться в ситуацию на предприятии, которая, как известно, сейчас не простая – не хватает подвижного состава, а тот, что есть, имеет большой износ, есть проблемы с кадрами. После этого новый директор должен будет представить план по развитию ПАТП-1.

Напомним, предыдущий руководитель предприятия ушел с должности после того, как в городе произошел транспортный коллапс из-за нехватки топлива для автобусов.

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