2018-12-17T09:16:58+03:00
Общество

Мэр Ярославля раскритиковал уборку города от снега

И поручил сделать оргвыводы по работе руководителя «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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17 декабря на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков раскритиковал работу городских служб по уборке улиц от снега.

- Красноперекопский, Фрунзенский районы, центр не убираются! Ночью техника не выходит! И это еще сильного снегопада не было! - возмутился глава города.

Особенно досталось руководителю САХа Эдуарду Снежкову. Работа именно его организации вызвала больше всего нареканий. Также критика прозвучала и в адрес директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Виктора Макеева-Гурьянова.

- Сегодня же делайте по Виктору Евгеньевичу оргвыводы, работать бесполезно! - обратился Волков к заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаилу Кузнецову.

Видимо, глава Ярославля имел в виду увольнение директора агентства.

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