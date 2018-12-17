Мэр Ярославля раскритиковал уборку города от снега

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-17T09:16:58+03:00

И поручил сделать оргвыводы по работе руководителя «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»

Изменить размер текста: A A

17 декабря на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков раскритиковал работу городских служб по уборке улиц от снега.

- Красноперекопский, Фрунзенский районы, центр не убираются! Ночью техника не выходит! И это еще сильного снегопада не было! - возмутился глава города.

Особенно досталось руководителю САХа Эдуарду Снежкову. Работа именно его организации вызвала больше всего нареканий. Также критика прозвучала и в адрес директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Виктора Макеева-Гурьянова.

- Сегодня же делайте по Виктору Евгеньевичу оргвыводы, работать бесполезно! - обратился Волков к заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаилу Кузнецову.

Видимо, глава Ярославля имел в виду увольнение директора агентства.